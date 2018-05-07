Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Bursaspor başkanı Ali Ay, ''Biz Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza Fırat Aydınus çıktı'' dedi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor, 1-0 öne geçmesine 90. dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er tribüne gönderilirken, Kubilay ve Titi kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bursaspor cephesi maçın hakemi Fırat Aydınus'a sitemde bulunurken, başkan Ali Ay, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında maçı değerlendirdi. Ay, Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulunurken Fenerbahçe ile oynamayı düşünürken, karşımıza Fırat Aydınus çıktı dedi.
Ali Ay'ın açıklamaları şu şekilde:
Biz Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza Fırat Aydınus çıktı.
Aziz Yıldırım sürekli Bursaspor'un şampiyonluğu hakkında değişik konuşuyor. Biz temiz şampiyon olduk.
Moussa Sow o karakterde bir insan değil. Kesinlikle üzülmüştür. O pozisyonda Sow'a, Skrtel tarafından faul yapıldı.
- 7.5.2018 00:32
- Güncelleme: 7.5.2018 02:08
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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