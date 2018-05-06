Volkan Demirel maçın ardından "Zor maç değildi, biz zorlaştırıyoruz. Hep beraber olsak, bunların hiç biri olmayacak. Bursaspor tezahürat yapıyor, onları alkışlayanlar var. Bu camiada Moussa'yı kimse benden fazle sevemez, maç bitiyor hala Moussa diye bağrılıyor, başka söylemler oluyor. Bunlar bizi aşağıya çekiyor, galibiyet herkese armağan olsun ama biraz da kendimize bakalım. Ben bunu anlayamıyorum. Yapabileceğim şeyleri de yapamıyorum ve içeride şu an herkes bunu konuşuyor." dedi.

Sözlerine devam eden Volkan Demirel, "Rakibimize yaklaşmışız, iki hafta var, gol averajıyla ikinciyiz, bir sürü sebebimiz var ama o istenilen arzu yok. Lütfen yalvarıyorum destek versinler. Maç bitsin, bekleyelim. Bizden fazla kimse üzülemez, bizden fazla da kimse sevinemez. Biz nerelerden geldik, bu ligde herkes hata yapıyor. O zaman herkes 34 maçın 34'ünü kazanır. İnşallah hafta içerisinde kupayı da kaldırırız, bu bize motivasyon sağlar. Ben bu sahada yuhlandım, ıslıklandım, benim için önemli değil ama ismini söylemiyorum fakat herkes bu takım için oynuyor. Bu forma için mücadele edenler değerlidir, bu takım bunları hak etmiyor." diye konuştu.