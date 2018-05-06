Vale’nin planı: Keşfet, geliştir sat – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Vale’nin planı: Keşfet, geliştir sat

    Vale’nin planı: Keşfet, geliştir sat

    'de başkan 'ın seçim öncesi büyük projesi olan alt yapı hamlesinin detayları ortaya çıktı.

    'de başkan 'ın seçim öncesi büyük projesi olan alt yapı hamlesinin detayları ortaya çıktı. Yıldırım, bu organizasyonu ünlü futbol adamı İlidio Vale'ye bırakacağını belirtmişti. Vale de Fenerbahçe'de uzun vadeli planlar yapacak. Alt yapıdan oyuncular keşfedilecek, dış transferler de scoutlar üzerinden yürüyecek. Oyuncular keşfedilecek, geliştirilecek ve yüksek rakamlara satılacak.
    1. 6.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vale’nin planı: Keşfet, geliştir sat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN