Souza Fenerbahçe’yi sırtlıyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Souza ’yi sırtlıyor

    Souza Fenerbahçe’yi sırtlıyor

    ’nin ’u 2-1 mağlup ettiği maçta de Souza ön plana çıktı.

    'nin 'u 2-1 mağlup ettiği maçta de Souza ön plana çıktı.

    Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Brezilyalı futbolcu maç içerisinde yaptığı kilit paslarla oyunu şekillendirirken, gösterdiği hırslı performansla taraftar ile teknik heyeti mest etti.

    1. 6.5.2018 18:15
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