Souza Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Fenerbahçe’nin Bursaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta Josef de Souza ön plana çıktı.
Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Josef de Souza ön plana çıktı.
Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Brezilyalı futbolcu maç içerisinde yaptığı kilit paslarla oyunu şekillendirirken, gösterdiği hırslı performansla taraftar ile teknik heyeti mest etti.
- 6.5.2018 18:15
-
Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
-
Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
-
Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Souza Fenerbahçe’yi sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.