Souza Fenerbahçe’yi sırtlıyor

Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Josef de Souza ön plana çıktı.



Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Brezilyalı futbolcu maç içerisinde yaptığı kilit paslarla oyunu şekillendirirken, gösterdiği hırslı performansla taraftar ile teknik heyeti mest etti.