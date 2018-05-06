Kadıköy'de ortalık karıştı! İki kırmızı kart

Maçın 82. dakikasında Janssen'e yaptığı hareket sonrası Bursaspor'da Titi kırmızı kartla oyundan atılırken tansiyon bir anda yükseldi.

Fırat Aydınus'un bu kararına yedek kulübesinde sert tepki gösteren Kubilay Kanatsızkuş da kırmızı kart gördü. Aydınus, Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er'i ise tribüne gönderdi.