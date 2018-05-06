Kadıköy'de ortalık karıştı! İki kırmızı kart
Süper Lig 32. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Bursaspor maçında bir anda ortalık karıştı.
Maçın 82. dakikasında Janssen'e yaptığı hareket sonrası Bursaspor'da Titi kırmızı kartla oyundan atılırken tansiyon bir anda yükseldi.
Fırat Aydınus'un bu kararına yedek kulübesinde sert tepki gösteren Kubilay Kanatsızkuş da kırmızı kart gördü. Aydınus, Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er'i ise tribüne gönderdi.
- 6.5.2018 17:55
- Güncelleme: 6.5.2018 18:44
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Kadıköy'de ortalık karıştı! İki kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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