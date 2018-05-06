Kadıköy'de ortalık karıştı! İki kırmızı kart – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'de ortalık karıştı! İki

    Kadıköy'de ortalık karıştı! İki kırmızı kart

    32. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında bir anda ortalık karıştı.

    Maçın 82. dakikasında Janssen'e yaptığı hareket sonrası 'da Titi kırmızı kartla oyundan atılırken tansiyon bir anda yükseldi.

    'un bu kararına yedek kulübesinde sert tepki gösteren Kubilay Kanatsızkuş da gördü. Aydınus, Bursaspor teknik direktörü 'i ise tribüne gönderdi.

    1. 6.5.2018 17:55
    2. Güncelleme: 6.5.2018 18:44
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