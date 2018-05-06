Fenerbahçe'den Bursaspor'a kötü haber – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'den 'a kötü haber

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a kötü haber

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

    1. 6.5.2018 11:46
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