Fenerbahçe'den Bursaspor'a kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
- 6.5.2018 11:46
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 9
Yorum
yaya yaya cok kaliteli bir oyuncu kendi standardında cok az oyuncu mevcut gelirse yaşına ragmen faydalı olur yaya 40 a kadar aktif oynar
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Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Toplam 2
Yorum
cehennem donsada Aykut hoca adaletsiz yada egolu degildir gerçekçi ve istatistikçi moderndir elindeki her oyuncudan üst düzey verim almistir gerisi hikaye
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Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan
Toplam 5
Yorum
23 sayi yuhhhh bjk 23 sayi fark yiyorsa ben büyük kulübümüzün demeye hakki yoktur oturun oturduğunuz yerde haddinizi bilin.
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