Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Aykut Kocaman ve öğrencileri ligin bitimine 3 hafta kala ilk olarak Bursaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



Volkan, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Giuliano, Josef de Souza, Aatif, Soldado



SAKAT: Dirar *



CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1907: 430,00 TL, Maraton Alt E: 297,00 TL, Fenerium Alt E: 324,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F: 248,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 216,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I: 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G: 130,00 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I: 109,00 TL, Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü: 32,50 TL, Misafir: 32,50 TL

BURSASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ



Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Jires, Batalla, Yusuf, Sow



SAKAT: Joshua John, Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.



En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.