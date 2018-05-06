Fenerbahçe - Bursaspor | CANLI

Fenerbahçe, Bursaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Aykut Kocaman ve öğrencileri ligin bitimine 3 hafta kala ilk olarak Bursaspor karşısında galibiyet arıyor.



FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşmayı beIN SPORTS1'den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...



MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Topal, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Titi, Barış Yardımcı, Shehu, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Batalla, Badu, Sow







Fenerbahçe 0-0 Bursaspor | İlk yarı sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Bursaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

6. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Bursaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Alper Potuk'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

23. dakikada Giuliano'nun soldan pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, top uzak direğinin yanından auta çıktı.

28. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topa Giuliano yükselerek kafayla vurdu, top direğin yanından auta gitti.

30. dakikada Şener Özbayraklı'nın uzaklaştırmak istediği top Batalla'nın önünde kaldı. Bursasporlu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

35. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Furkan Soyalp'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel'i geçemedi. Volkan, meşin yuvarlağı taca gönderdi.

38. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Alper Potuk'un içeri ortaladığı topa Bursaspor kalecisi Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Chahechouhe'nun sağdan içeri ortasına iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top uzak direkten kaleye giderken çizgi üzerinde Ertuğrul Ersoy kafa vuruşuyla golü önledi.

43. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan yaptığı ortaya sağdan gelen Şener Özbayraklı gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor karşısında, son maçtaki ilk 11'i bozmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 yenen ilk 11'i sahaya sürdü.

Kalede Volkan Demirel'e görev veren Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado görev aldı.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında sakatlığı bulunan Nabil Dirar, forma giyemedi.

Geçen hafta Kasımpaşa maçında da adalesindeki sakatlık nedeniyle oynayamayan Dirar, bu karşılaşmada da takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Taraftar ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.

Ligde son 3 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, takımlarına maçtan önce şampiyonluk inançlarını göstermek için tezahüratlarda bulundu. Bursasporlu taraftarlar da deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu.

Sow'a sevgi gösterileri

Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor'da forma giyen eski futbolcuları Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe formasını 4,5 sezon giyen Sow, eski takımının taraftarlarından büyük destek gördü. Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Sow, tribünleri dolaşarak Fenerbahçeli taraftarları alkışladı.

Sow, yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'e maça çıktı. Senegalli futbolcu son olarak Fenerbahçe formasıyla 27 Mayıs 2017'de oynanan Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nda yer almıştı.

MKE Ankaragücü lehine tezahürat

Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı başkent temsilcisi lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, "Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü." diye tempo tuttu.

Bursaspor tribünleri de bu tezahürata ortak oldu.

Kadıköy'de özel misafir

Fenerbahçe-Bursaspor maçını şehit jandarma binbaşı Ahmet Karaman'ın ailesi de izledi.

Fenerbahçe Kulübünün davetlisi olarak Ülker Stadı'na gelen Karaman'ın ailesi karşılaşmayı locadan takip etti.