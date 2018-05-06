Erman Toroğlu: Fırat Aydınus eski kaşar
Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 32.hafta maçını değerlendirdi
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:
Hakemlik tam profesyonel olmuş. Helal olsun. Akıllı hakem ile zeki hakem farklıdır. Çok zeki hakem iyi değildir. Bu kadar fazla zekilik iyi değil. Kendimi iki takım oyuncularının yerine koyuyorum. İnanılır gibi değil. Hakem gerçekten de çok profesyonel. O kadar işin sonuna kadar gelmiş ki gerçekten çok profesyonel. İşi öğrenmiş. Pozisyonları üst üste koyduğun zaman görüyorsun, olmuyor. Fıray Aydınus'un öyle enteresan yerlerde çalmadıkları ve vermedikleri var ki… Tam anlamıyla kaşar. Eski kaşar!
- 6.5.2018 18:24
- Güncelleme: 6.5.2018 18:26
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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