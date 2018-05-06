Erman Toroğlu: Fırat Aydınus eski kaşar – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    : Fırat Aydınus eski kaşar

    Erman Toroğlu: Fırat Aydınus eski kaşar

    Spor yazarı ve yorumcusu , ile arasında oynanan 32.hafta maçını değerlendirdi

    İşte 'nun açıklamaları şöyle:

    Hakemlik tam profesyonel olmuş. Helal olsun. Akıllı hakem ile zeki hakem farklıdır. Çok zeki hakem iyi değildir. Bu kadar fazla zekilik iyi değil. Kendimi iki takım oyuncularının yerine koyuyorum. İnanılır gibi değil. Hakem gerçekten de çok profesyonel. O kadar işin sonuna kadar gelmiş ki gerçekten çok profesyonel. İşi öğrenmiş. Pozisyonları üst üste koyduğun zaman görüyorsun, olmuyor. Fıray Aydınus'un öyle enteresan yerlerde çalmadıkları ve vermedikleri var ki… Tam anlamıyla kaşar. Eski kaşar!

    1. 6.5.2018 18:24
    2. Güncelleme: 6.5.2018 18:26
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