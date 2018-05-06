Bursaspor'dan Fenerbahçe maçında kırmızı kart isyanı
Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe'nin Bursaspor'u sahasında konuk ettiği maçın 18. dakikasında tansiyon yükseldi!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Bursaspor'u sahasında ağırladığı kritik mücadelenin 18. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Bursasporlu Barış, Aatıf Chahechouhe'nun müdahalesi sonrası yerde kalırken, Fenerbahçeli futbolcunun Barış'ın ayağına basması sonrası yeşil beyazlı futbolcular hakem Fırat Aydınus'a itirazda bulundu.
Bursaspor file bekçisi Harun Tekin kalesini terk edip Aydınus'un yanına gidierek tepki gösterirken sakatlık geçiren Barış saha kenarında kısa süreli bir tedavi gördü.
Posizyon hakkında sosyal medyada bazı taraftarlar Aatıf Chahechouhe'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken bazı taraftarlar da pozisyonda kasıt olmadığını belirtti.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır
- 6.5.2018 17:15
- Güncelleme: 6.5.2018 17:19
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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