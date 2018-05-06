Bursaspor'dan Fenerbahçe maçında kırmızı kart isyanı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Bursaspor'u sahasında ağırladığı kritik mücadelenin 18. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Bursasporlu Barış, Aatıf Chahechouhe'nun müdahalesi sonrası yerde kalırken, Fenerbahçeli futbolcunun Barış'ın ayağına basması sonrası yeşil beyazlı futbolcular hakem Fırat Aydınus'a itirazda bulundu.

Bursaspor file bekçisi Harun Tekin kalesini terk edip Aydınus'un yanına gidierek tepki gösterirken sakatlık geçiren Barış saha kenarında kısa süreli bir tedavi gördü.

Posizyon hakkında sosyal medyada bazı taraftarlar Aatıf Chahechouhe'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken bazı taraftarlar da pozisyonda kasıt olmadığını belirtti.





Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır