Bursaspor'dan Fenerbahçe maçında kırmızı kart isyanı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan maçında isyanı

    Bursaspor'dan Fenerbahçe maçında kırmızı kart isyanı

    Spor Toto 32. hafta maçında 'nin 'u sahasında konuk ettiği maçın 18. dakikasında tansiyon yükseldi!

    'in 32. haftasında 'nin 'u sahasında ağırladığı kritik mücadelenin 18. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    Bursasporlu Barış, Aatıf Chahechouhe'nun müdahalesi sonrası yerde kalırken, Fenerbahçeli futbolcunun Barış'ın ayağına basması sonrası yeşil beyazlı futbolcular hakem 'a itirazda bulundu.

    Bursaspor file bekçisi kalesini terk edip Aydınus'un yanına gidierek tepki gösterirken sakatlık geçiren Barış saha kenarında kısa süreli bir tedavi gördü.

    Posizyon hakkında sosyal medyada bazı taraftarlar Aatıf Chahechouhe'nun görmesi gerektiğini söylerken bazı taraftarlar da pozisyonda kasıt olmadığını belirtti.


    Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır

    1. 6.5.2018 17:15
    2. Güncelleme: 6.5.2018 17:19
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