Bursaspor'dan çok sert Fenerbahçe sözleri: Tiyatro... – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan çok sert sözleri: Tiyatro...

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'dan çok sert <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> sözleri: Tiyatro...

    yöneticilerinden Hasan Parlakay mağlubiyetinden sonra zehir zemberek ifadelerle maçın hakemi 'a yüklendi. Kadıköy'de yaşananlara 'tiyatro' benzetmesi yapan yöneticisi, "Umarım izleyenler de memnun kalmamıştır" dedi.

    yöneticisi Hasan Parlakay maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Bazı arkadaşlar eğer hizmetkar olacaklarsa futbolun hizmetkarı olsunlar. Maç 300 dakika bile uzayabilirdi. Zaten 9 dakika uzadığını görünce, biz bu maçın gol olmadan bitirilmeyeceğini biliyorduk. Hatta öyle ki bazı arkadaşlar, yedekteki santrforumuzu atmayı bile hesap ederek attılar. Olur da oyuna girip gol atar diye. Bu akşamki tiyatrodan biz memnun kalmadık. Umarım izleyenler de memnun kalmamıştır.'' ifadelerini kullandı.
    1. 6.5.2018 19:27
    2. Güncelleme: 6.5.2018 20:33
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