Aziz Yıldırım 12’den vurdu – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    12’den vurdu

    Aziz Yıldırım 12’den vurdu

    Kanarya'da başkan 'ın yaptığı transferler zaman zaman eleştirilse de aldığı isimlerden 4'ü büyük kar getirdi.

    Kanarya'da başkan 'ın yaptığı transferler zaman zaman eleştirilse de aldığı isimlerden 4'ü büyük kar getirdi. tarihindeki en karlı 10 transferden 4'ü Okocha, Emenike, Balic ve . Hepsi Yıldırım döneminde alındı.
    1. 6.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım 12’den vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN