Aykut Kocaman: Hakem hata yaptı ama...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 galip geldikleri Bursaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Taraftarların takıma tepkisinin yanlış olduğunu söyleyen Kocaman, "Sezon sonunda kalıp kalmamakla ilgili değerlendirme yapacağım" diyerek bırakma sinyalleri verirken, Fırat Aydınus'un hatalar yaptığını ancak takımının öne geçebilecek oyunu oynadığını ifade etti.



Bursaspor'u son dakikada Fernandao'nun attığı golle mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Kocaman, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Maçı mı anlatayım, maçın içindeki şeyleri mi anlatayım. Maçı ve durumu anlatan şey şu; geçen sezon bu takım sahasında tam 21 puan kaybetti. Fenerbahçe'nin puan sistematiği, ligden beklediği durum için son derece az. 17 maçta 30 puan. Beşiktaş'tan 13 puan geride bitirdi ligi. Bu sezon da bugünkü maça kadar iç saha maçlarında 14 puan kayıpla geldik. Bugün maç toplantısını tamamen bu konuya ayırdım. Oyunun doğrularıyla ilgili hamleleri bu maçta da ısrar ve sabırla yapmamız gerektiğini söyledim. İçerideki maçlarda oyun düzenine sadakat bizi diğer takımlardan farklı kılıyor. Aynı şeyleri ısrar ve sabırla yaparak, kendi mesleğimle ilgili konuşuyorum, beklediğim ve beklediğimin de üzerinde çok sıkıntılarla mücadele ederek geldik. Kupanın finalisti olduk ve ligde şu anda zirveyle puan puanayız. Belki bu akşam bu durum böyle kalacak. Son ana kadar bu oyuncularla yarışın içinde kalma gayreti veriyoruz" diye konuştu.



"KALIP KALMAMAKLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM"



Sezon başından bu yana futbolcuların ıslıklanmasına tepki gösteren Aykut Kocaman, "Sezon başından bu yana ıslıklanan oyuncularla şu ana kadar geldik. Islıklanan oyuncular başta olmak üzere bütün oyuncuları kutluyorum. Kendi mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Bugünkü maçta da asla pes etmeden mücadele ederek, maçı çevirmeye çalışarak gayret ve çabalarından dolayı hepsini kutluyorum. Şunu anlamakta zorlanıyorum, ben de bu camiada uzun yıllar futbol oynadım. Bu takımın formasını daha önce giyen bir oyuncu vardı rakip sahada. Çok sevdiğim bir oyuncudur Sow. Rakip oyuncu son saniyede golü atamadığı için üzüldü. O bu kadar üzülürken, bizim oyuncularımız da maçı çevirmek için bu kadar çaba sarf ederken, tribünlerde başka bir oyuncunun adı söyleniyorsa, bu sevgiyi aşan bir durum oluyor. Bu seneki pozisyonumuzu belirleyen nokta iç sahadaki puan kayıplarıdır. Sezonun bir bölümünde bu hakemlerle şampiyon olma şansımız yok dedim. Hakemleri yenme şansımız yok demeye çalıştım. Bugün ise kendi taraftarımızla ne benim ne de grubun karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok ama bu şekilde de biraz zor bir durum var. Bu anlaşılmaz durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum" diyerek görevden ayrılma sinyalleri verdi.



"BURSASPOR BEKLEDİĞİMİZ ÜZERİNDEYDİ"



Hasan Ali'nin performansının yükselmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Kocaman, "Hasan Ali'nin takıma sağladığı katkı ve mesleki anlamdaki çabası, beni her zaman heyecanlandırıyor ve sevindiriyor" dedi.



Yaptığı açıklamanın ayrılık sinyali olup olmadığı sorulan Kocaman, "Benim sözlerim çok açık, çok fazla üzerinde durmaya gerek yok" cevabını vererek sezon sonunda görevi bırakacağının sinyallerini verdi.



Bursaspor'un mali sorunlarıyla ilgili konuşan Kocaman, "Hafta içinde özellikle futbolun kangreni olan mali sorunlardan kaynaklı problemler oldu. Önce çözülmesi gereken ana konu bu. Bursasporlu oyuncular da ücretlerini alamadıkları için antrenmana çıkmadılar. Bu durum maçı kolaylaştıracak gibi göründü ancak tam tersi bir durum var. 2-3 antrenmana çıkmadıkları zaman, oyuncular sahaya çıktıklarında tam tersi bir görüntü sergilerler ve kendileri hakkında söylenenleri terse çevirmek için etkili olurlar. Ben de bir enerji artışı bekliyordum. Eğer golü bulup baskıyı devam ettirebilsek, bu durum tersine dönüşecekti. Bursaspor, oyuncu kalitesi çok yüksek bir takım. Sezon içinde zaman zaman gerileme oldu ancak bugün beklentimin üzerindeydi Bursaspor" açıklamasını yaptı.





"HAKEM HATA YAPTI AMA..."



Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın "Bugün en az 1 puanımız çalındı" açıklamasına katılmadığını söyleyen Aykut Kocaman, "Bugün maçı son derece doğru götüren bir hakem vardı. Oyunun sonlarına doğru lehimize birkaç hatanın olduğu doğru. Ama bugün 25'e yakın şut atan, son ana kadar maçı isteyen bir takım vardı. Fırat Aydınus'un kararlarından çok daha önce öne geçebilirdik. Hakemlerin her zaman verdikleri karardan ziyade, vücut dillerine bakarım. Bugün hakemin 1. dakikadan itibaren vücut dili, karşılaşmayı hakem gibi yöneteceği yönündeydi. Benim de istediğim bu" dedi.



Volkan Demirel'in hamlesini hakemin görmesinin çok zor olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Volkan'ın hamlesi önce Yusuf'a, sonra topa geliyor. Santim santim izlemek gerekiyor ve hakem için çok zor bir pozisyon. Bütün çabalar ve arayışlar, kazanan takım ortaya çıkabilmek adına. Oyuncunun bireysel özelliklerinden ziyade olayın bütününe bakmak lazım. Osmanlı maçından sonra oyunculardan maksimum verim aldığımız noktaya geldik. Osmanlı maçından sonra 21. maçımız ve 49 puan kazandık. Çok iyi bir ortalama bu. Oyuncuları ölçümlerken nasıl faydalanabileceğimize bakıyoruz. Kazanan takıma biraz geç kaldık" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK TAKIM, RAKİBE BÜYÜKLÜĞÜNÜ HİSSETTİRMELİ"



Maç içinde zaman zaman kopmaların olduğunun sorulması üzerine de konuşan Aykut Kocaman, "34 maç içinde birkaç kez bu tip durumlar olabilir. Zaten birkaç kez olmalı. Büyük takım, rakibin kolay pozisyona giremeyeceğini hissettirdiği takımdır. Son dönemde birkaç maçın dışında forvetleri artırarak oynamaya çalışıyoruz. Rakibin kendini skora çok yakın hissettiği oyunları çok fazla sevmiyorum. Büyük takımın oyunu, biraz daha farklı bir oyundur. İlk yarıda tek kanatlı bir uçak gibiydik, sağ kanat işlemedi. Şut eksiğimiz de vardı. İlk yarıdaki oyun son derece kuvvetliydi" diyerek sözlerini tamamladı.









AYKUT KOCAMAN: "KUPANIN BİR UCUNDAN TUTTUK"

Bursaspor maçında Kasımpaşa'daki sakinliğimizden uzaktık diyen Fenerbahçe antrenörü, "Sadece takım ve oyuncular üzerinden anlatırsak eksik kalıyor. Bu sezon da bin bir dertle uğraşıyoruz, şu ana kadar geldik. Kupanın bir ucundan tuttuk. Diğer taraftan da en baştaki takımla puan puanayız. Şu anda belki burada olmamızı sağlayan en önemli faktörlerden birisi en yakın rakibimiz Başakşehir'den dışarıda 5 puan fazla almamız. Kasımpaşa maçındaki sakinliği örnek verdim futbolculara. Başakşehir'in puan kaybından sonra gelen taraftarın hemen maç başında 2-0'a 3-0'a çekmeye çalışacağını söyledim. Sakin olmamızı söyledim. Bunu pek başaramadık. Stadın etkisi olumlu olduğu gibi olumsuz da futbolculara geçiyor. En büyük problemi bu sene içerideki maçlarda yaşadık maalesef." ifadelerini kulandı.