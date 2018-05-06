Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Bursaspor başkanı Ali Ay, ''Biz Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza Fırat Aydınus çıktı'' dedi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor, 1-0 öne geçmesine 90. dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er tribüne gönderilirken, Kubilay ve Titi kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bursaspor cephesi maçın hakemi Fırat Aydınus'a sitemde bulunurken, başkan Ali Ay, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında maçı değerlendirdi. Ay, Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulunurken Fenerbahçe ile oynamayı düşünürken, karşımıza Fırat Aydınus çıktı dedi.
Ali Ay'ın açıklamaları şu şekilde:
Biz Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza Fırat Aydınus çıktı.
Aziz Yıldırım sürekli Bursaspor'un şampiyonluğu hakkında değişik konuşuyor. Biz temiz şampiyon olduk.
Moussa Sow o karakterde bir insan değil. Kesinlikle üzülmüştür. O pozisyonda Sow'a, Skrtel tarafından faul yapıldı.
- 7.5.2018 00:32
- Güncelleme: 7.5.2018 00:41
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Igor Tudor'a büyük şok!
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Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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