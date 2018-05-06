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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    : Karşımıza değil çıktı

    Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı

    başkanı , ''Biz ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza çıktı'' dedi

    'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bursaspor, 1-0 öne geçmesine 90. dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    Bursaspor'da teknik direktör tribüne gönderilirken, Kubilay ve Titi kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bursaspor cephesi maçın hakemi 'a sitemde bulunurken, başkan , 'de yayınlanan programında maçı değerlendirdi. Ay, Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulunurken Fenerbahçe ile oynamayı düşünürken, karşımıza Fırat Aydınus çıktı dedi.


    Ali Ay'ın açıklamaları şu şekilde:

    Biz Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza Fırat Aydınus çıktı.

    sürekli Bursaspor'un şampiyonluğu hakkında değişik konuşuyor. Biz temiz şampiyon olduk.

    o karakterde bir insan değil. Kesinlikle üzülmüştür. O pozisyonda Sow'a, Skrtel tarafından faul yapıldı.

    1. 7.5.2018 00:32
    2. Güncelleme: 7.5.2018 00:41
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