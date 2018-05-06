Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği müsabaka sonrası yorumcu Ahmet Çakar'ın attığı twit gündeme bomba gibi düştü.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Ahmet Çakar'dan gündeme oturan bir tweet geldi.
Bursasporlu futbolcu Moussa Sow'un kendi kalesine attığı gol ve Fırat Aydınus'un performansını yorumlayan Çakar, "Tüm tiyatroseverler umarım gösteriyi beğenmişlerdir! Gerçek tiyatroyu buğün Fenerbahçe - Bursaspor macında izledik. FB nin kazanması için çırpınan hakem Aydınus ve tanrının kafası misali kendi kalesine gol atan Moussa Sow" dedi.
- 6.5.2018 18:39
- Güncelleme: 6.5.2018 18:50
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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