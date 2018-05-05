Valbuena: “Mutlu olmasam da şikayetçi de değilim”
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Valbuena ile arasındaki buzlar eridi!

    Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!

    Fenerbahçe'de sezonun önemli bölümünde yedek soyunan Valbuena ile teknik direktörü Aykut Kocaman arasındaki sessiz çekişme sona erdi.

    1. 5.5.2018 09:40
    2. Güncelleme: 5.5.2018 09:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN