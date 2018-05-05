Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Fenerbahçe'de sezonun önemli bölümünde yedek soyunan Valbuena ile teknik direktörü Aykut Kocaman arasındaki sessiz çekişme sona erdi.
- 5.5.2018 09:40
- Güncelleme: 5.5.2018 09:45
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Chiellini olmuyor! işte alternatifi!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı ulen dün geliyordu haniii
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 16
Yorum
ms Sana karsi yedek çiksa bir sey demezsin sen kendine bak sana ne kimin oynadigindan herkes sanami çalisiyor sandin
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Denayer: "Kalmak istiyorum"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 2-3 milyona alın şu adamın bonservisi artık helak oldu adamda..
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