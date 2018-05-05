Mehmet Topal Süper Lig'de en fazla süre alan yerli oldu! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'de en fazla süre alan yerli oldu!

    Mehmet Topal Süper Lig'de en fazla süre alan yerli oldu!

    ; F.Bahçe, ve G.Saray'da oynayan yerli futbolcular arasında önemli bir unvana sahip oldu.

    ; F.Bahçe, ve G.Saray'da oynayan yerli futbolcular arasında önemli bir unvana sahip oldu. Topal, sezonun ilk yarısının başlarında formasından uzak kalsa da üç büyükler içinde ligde bu sezon en çok süre alan yerli futbolcu durumuna geldi. Topal, ligde 26 maçta oynarken toplamda 2196 dakika sahada kaldı. Topal'ı, Gönül, ve izledi.
    1. 5.5.2018
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