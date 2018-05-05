Josef'den 'saygısızlık' açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sezon sonu hedefleri ve gündemdeki konularla ilgili Fenerbahçe gazetesine konuştu. Tecrübeli orta saha, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasını kendilerine saygısızlık olarak gördüğünü dile getirip "Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Bana göre maça çıkmama kararının taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.