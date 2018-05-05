Josef'den 'saygısızlık' açıklaması!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sezon sonu hedefleri ve gündemdeki konularla ilgili Fenerbahçe gazetesine konuştu. Tecrübeli orta saha, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasını kendilerine saygısızlık olarak gördüğünü dile getirip "Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Bana göre maça çıkmama kararının taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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