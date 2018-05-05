İsla’ya üç teklif – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    İsla’ya üç teklif

    İsla’ya üç teklif

    Fenerbahçe'de kadroya giremeyen Mauricio İsla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

    1. 5.5.2018
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