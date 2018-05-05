Giuliano: Haklı olan F.Bahçe – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    : Haklı olan F.Bahçe

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a>: Haklı olan F.Bahçe

    'nin futbolcusu , tamamlanamayan maçı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    'nin futbolcusu , tamamlanamayan maçı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. yıldız, "Haklıyız, hak ettik. Herkese tebrikler" ifadelerini kullandı. Paylaşıma çok sayıda Fenerbahçeli yorum yaptı.
    1. 5.5.2018
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