Fener'den Samba harekatı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Fener'den Samba harekatı

    Fener'den Samba harekatı

    Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe gözünü Brezilya pazarına dikti...

    1. 5.5.2018 00:39
    2. Güncelleme: 5.5.2018 01:09
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