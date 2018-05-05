Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'ye müjdesi

    Fenerbahçe'ye <a href="/index/yaya-toure?id=49cfe45a-8a66-4a5e-b6a5-71cd8ee1c8c5" class="" rel="tag">Yaya Toure</a> müjdesi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor.

    1. 4.5.2018 21:04
    2. Güncelleme: 5.5.2018 01:53
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