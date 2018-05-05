Fenerbahçe'de kenardan 13 gol geldi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'de kenardan 13 gol geldi

    Fenerbahçe'de kenardan 13 gol geldi

    , 'tan (15) sonra bu sezon kulübesinden en çok yardım alan ikinci takım.

    , 'tan (15) sonra bu sezon kulübesinden en çok yardım alan ikinci takım. Sonradan oyuna giren futbolcular, skora 13 gollük (9 gol-4 asist) katkı yaptı. , 4 gol-3 asistle Fenerbahçe'nin kulübeden gelip skora en çok katkı yapan ismi.
    1. 5.5.2018
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