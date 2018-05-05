Fenerbahçe'de Dirar sevinci! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'de Dirar sevinci!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Dirar sevinci!

    Kanarya, maçı hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

    Kanarya, maçı hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Sakatlığı tamamen geçen Nabil Dirar da dünkü çalışmada yer aldı. maçında rakibiyle çarpışıp başına 10 dikiş atılan ve önceki günkü idmana çıkan , dün de idmanın tamamında yer aldı.
    1. 5.5.2018
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