Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'e gönderme
Fenerbahçe Doğuş ile Beşiktaş Sompo Japan'ın karşılaştığı basketbol mücadelesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yaptı.
- 5.5.2018 15:28
- Güncelleme: 5.5.2018 16:01
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
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VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
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birisi süper olur.
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