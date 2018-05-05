Fenerbahçe kulübesinde isyan var! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    kulübesinde isyan var!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kulübesinde isyan var!

    , Ekici ve Valbuena, yeterince şans bulamadıkları için ’a sitem ediyor. Küskünler grubunun başını çekiyor

    'de bir grup var ki takımın en mutsuzları: , ve Valbuena... Üç futbolcu da ikinci plana atılmaktan dert yanıyor. 'Küskünler Grubu' olarak adlandırılan üçlüden en şikayetçi olan . Sambacı, "Devamlı B ve C planıyım. Gol atıyorum, attırıyorum ama yaranamıyorum. Geçen sene 'nin yedeğiydim, bu sene de ve Janssen'in. Teknik direktör beni oynatınca hep zorunluluktan oynatıyor, başka çaresi olmadığı için oynatıyor" dedi.

    KİMİN SIRASI GELİRSE OYNAR
    Valbuena dün 'la bir görüşme yaptı. Daha çok şans isteyen Fransız yıldız, "Gol atıyorum, asist yapıyorum, artık savunmaya da yardım ediyorum" dedi, son üç maçta daha çok görev beklediğini söyledi. Kocaman'ın Valbuena'ya yanıtı, "Herkes sırası gelince oynuyor, merak etme" oldu.

    EKİCİ: AĞRIMA GİDİYOR
    Yedek kalmaktan sıkılan , "Lig bitiyor ama hala hocanın gözüne giremedim. Kendimi 'de bazen etkisiz eleman gibi hissediyorum. Oynatılmamak, çok az şans bulmak ağrıma gidiyor" diye konuştu.
    1. 5.5.2018
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