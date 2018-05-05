Fenerbahçe kulübesinde isyan var!
Fernandao, Ekici ve Valbuena, yeterince şans bulamadıkları için Aykut Kocaman’a sitem ediyor. Küskünler grubunun başını Fernandao çekiyor
KİMİN SIRASI GELİRSE OYNAR
Valbuena dün Aykut Kocaman'la bir görüşme yaptı. Daha çok şans isteyen Fransız yıldız, "Gol atıyorum, asist yapıyorum, artık savunmaya da yardım ediyorum" dedi, son üç maçta daha çok görev beklediğini söyledi. Kocaman'ın Valbuena'ya yanıtı, "Herkes sırası gelince oynuyor, merak etme" oldu.
EKİCİ: AĞRIMA GİDİYOR
Yedek kalmaktan sıkılan Mehmet Ekici, "Lig bitiyor ama hala hocanın gözüne giremedim. Kendimi Fenerbahçe'de bazen etkisiz eleman gibi hissediyorum. Oynatılmamak, çok az şans bulmak ağrıma gidiyor" diye konuştu.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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