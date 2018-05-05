Fenerbahçe finalin gediklisi! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    finalin gediklisi!

    Fenerbahçe finalin gediklisi!
    'ın sahaya çıkmamasıyla tur atlayan , bu organizasyonda son yıllarda finale kalmakta zorlanmıyor. Sarı-lacivertliler, son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek. 'nda bir sezon aranın ardından tekrar finalde yer alacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan son 13 sezonda oynadığı 7 finalin 5'ini kaybetti ve 2 kez kupayı alabildi.

    17 MAÇTIR YENİLMiYOR
    Öte yandan Kanarya, Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da G.Birliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, Beşitaş için hükmen galibiyetle serisini 18 maça çıkaracak.

    2 KUPA DA KOCAMAN'LA
    Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki hocası 'la elde etti. Kocaman'lı sarı-lacivertliler, 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini 2011-12 sezonunda dindirmişti. Bir sonraki sezon da Kocaman yönetiminde finale kalan Fenerbahçe, 'u 1-0 yenerek kupaya uzandı.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe finalin gediklisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN