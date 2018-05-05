Fenerbahçe finalin gediklisi!
17 MAÇTIR YENİLMiYOR
Öte yandan Kanarya, Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da G.Birliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, Beşitaş için hükmen galibiyetle serisini 18 maça çıkaracak.
2 KUPA DA KOCAMAN'LA
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki hocası Aykut Kocaman'la elde etti. Kocaman'lı sarı-lacivertliler, 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini 2011-12 sezonunda dindirmişti. Bir sonraki sezon da Kocaman yönetiminde finale kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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