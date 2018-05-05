Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun en büyük takipçilerinden olan Fenerbahçe'de hedef 3'te 3 yapmak ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek. Peki, Fenerbahçe-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Aykut Kocaman ve öğrencileri ligin bitimine 3 hafta kala ilk olarak Bursaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Volkan, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Giuliano, Josef de Souza, Aatif, Soldado
SAKAT: Dirar *
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1907: 430,00 TL, Maraton Alt E: 297,00 TL, Fenerium Alt E: 324,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F: 248,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 216,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I: 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G: 130,00 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I: 109,00 TL, Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü: 32,50 TL, Misafir: 32,50 TL
BURSASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Jires, Batalla, Yusuf, Sow
SAKAT: Joshua John, Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım
Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.
Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.
Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.
En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.
Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
- 5.5.2018 10:29
- Güncelleme: 5.5.2018 11:21
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
CENGİZ YLMZTRK 1903 Fenerbahçe'nin sezon başından beri top oynamak hariç yaptıklarına bir örnek daha. Bunu yazarken Akhisar'ın puan ve kalan maçlarına bakın!!
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Belhanda üzgün
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Faydalı olamadığı yetmezmiş gibi birde ceza alıyor.Bu adamı kovun gitsin.Ondan hayır gelmez.
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST İŞTE LİGİN ANLAMI BU AKHİSARA 5 AT KARABÜĞE 5 AT BENİ YENEME HATTA ÇOGU SEZON 2 MAÇTADA YENİL ŞAMPİYON OL. ESAS BENİ YENECEN ONU BUNU DEĞİL
Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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