Fenerbahçe 6'da 6 peşinde!
Aykut Kocaman, kritik maç öncesi konsantrasyon kaybı istemiyor. Sarı-lacivertli hoca, “Sezonun en kritik maçlarından birini oynayacağız çünkü G.Saray’ın Akhisar’a takılma şansı yüksek. Fırsatı tepmeyelim” uyarısı yaptı, “Gösterin gücünüzü” dedi
BURSA İÇİN FIRSAT MAÇI
Aykut Kocaman, dünkü idmanda öğrencilerini etrafında toplayıp bu maç için uyarılar yaptı. Bursaspor'da maddi kriz nedeniyle futbolcularla yönetim arasında sorunlar yaşandığına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "Bizim maç rakip için bir fırsat maçı olacak. Bizi çelmelemeye çalışacakları kesin. Buna asla izin vermemeliyiz" dedi.
ÇOK KRİTİK BİR SINAV
Kocaman, Bursaspor'a karşı sezonun belki de en kritik mücadelelerinden birini vereceklerini sözlerine eklerken, "Galatasaray deplasmanlarda zorlanıyor. Akhisar'a takılma şansları yüksek. Bu olasılığı göz önüne alarak mutlaka kazanmalıyız. Gücümüzü gösterip yarışı sürdürmeliyiz" dedi.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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