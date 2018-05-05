Fenerbahçe 6'da 6 peşinde! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    6'da 6 peşinde!

    Fenerbahçe 6'da 6 peşinde!

    , kritik maç öncesi konsantrasyon kaybı istemiyor. Sarı-lacivertli hoca, “Sezonun en kritik maçlarından birini oynayacağız çünkü G.Saray’ın Akhisar’a takılma şansı yüksek. Fırsatı tepmeyelim” uyarısı yaptı, “Gösterin gücünüzü” dedi

    'ın sahaya çıkmaması üzerine 'nda finale yükselen 'de gözler ligde yarın oynanacak maçına çevrildi. 'deki karşılaşmaya 'mutlak galibiyet' parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertliler, zafer serisini 6 maça çıkarıp şampiyonluk iddiasını kalan iki haftaya taşımak istiyor.

    BURSA İÇİN FIRSAT MAÇI
    , dünkü idmanda öğrencilerini etrafında toplayıp bu maç için uyarılar yaptı. Bursaspor'da maddi kriz nedeniyle futbolcularla yönetim arasında sorunlar yaşandığına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "Bizim maç rakip için bir fırsat maçı olacak. Bizi çelmelemeye çalışacakları kesin. Buna asla izin vermemeliyiz" dedi.

    ÇOK KRİTİK BİR SINAV
    Kocaman, Bursaspor'a karşı sezonun belki de en kritik mücadelelerinden birini vereceklerini sözlerine eklerken, " deplasmanlarda zorlanıyor. Akhisar'a takılma şansları yüksek. Bu olasılığı göz önüne alarak mutlaka kazanmalıyız. Gücümüzü gösterip yarışı sürdürmeliyiz" dedi.
    1. 5.5.2018
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