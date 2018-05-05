Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    : Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder

    Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder

    , kritik maç öncesi konsantrasyon kaybı istemiyor. Sarı-lacivertli hoca, “Sezonun en kritik maçlarından birini oynayacağız çünkü G.Saray’ın Akhisar’a takılma şansı yüksek. Fırsatı tepmeyelim” uyarısı yaptı, “Gösterin gücünüzü” dedi

    Kocaman, 'a karşı sezonun belki de en kritik mücadelelerinden birini vereceklerini sözlerine eklerken, " deplasmanlarda zorlanıyor. Akhisar'a takılma şansları yüksek. Bu olasılığı göz önüne alarak mutlaka kazanmalıyız. Gücümüzü gösterip yarışı sürdürmeliyiz" dedi.

    ÇOK AYIP EDERLER

    Akhisar, pazar günü ligde lider Galatasaray'la oynadıktan sonra perşembe günü de finalinde 'nin karşısına çıkacak. Akigolar'ın hocası 'un, kupa finalini düşünerek Galatasaray'ın karşısına rotasyonlu bir kadro süreceği iddia ediliyor. Akhisar cephesi yalanlasa da sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor. F.Bahçe de söylentilerden hoşnut değil. Teknik direktör , "Eğer Akhisar böyle bir şey yaparsa, şampiyonluk yarışı veren diğer takımlara haksızlık eder. Çok büyük ayıp olur" dedi.
    Emre BOL

    1. 5.5.2018
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