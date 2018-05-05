Ada’dan Fenerbahçe için Fellaini iddiası – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Ada’dan için Fellaini iddiası

    Ada’dan <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> için Fellaini iddiası

    Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini'nin Fenerbahçe'yle görüştüğü öne sürüldü.

    1. 5.5.2018
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