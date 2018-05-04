Yenerse 7 yıl sonra bir ‘ilk’ – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Yenerse 7 yıl sonra bir ‘ilk’

    Yenerse 7 yıl sonra bir ‘ilk’

    Kanarya, 'de bu hafta Bursaspor'u yendiği takdirde önemli bir başarıya imza atacak

    Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

    Fenerbahçe, 10 ve 7 maçlık zafer serileri yakaladığı o sezonu şampiyon tamamlamıştı. Teknik direktör ise yine Aykut Kocaman'dı.
    1. 4.5.2018
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