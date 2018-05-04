Yenerse 7 yıl sonra bir ‘ilk’

Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Bursaspor'u yendiği takdirde önemli bir başarıya imza atacak

Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.



Fenerbahçe, 10 ve 7 maçlık zafer serileri yakaladığı o sezonu şampiyon tamamlamıştı. Teknik direktör ise yine Aykut Kocaman'dı.