Gerrard'tan Fenerbahçeli yıldıza kanca – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'tan yıldıza kanca

    <a href="/index/gerrard?id=cca2845e-e7dd-463b-bc7e-d142ef432e54" class="" rel="tag">Gerrard</a>'tan <a href="/index/fenerbahceli?id=015f912a-218e-4b08-bee0-49e4220af81f" class="" rel="tag">Fenerbahçeli</a> yıldıza kanca

    Rangers'ın yeni teknik direktörü olan Steven Gerrard, transfer listesinin ilk sırasına tanıdık bir ismi yazdı

    1. 4.5.2018 11:34
    2. Güncelleme: 4.5.2018 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan yıldıza kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN