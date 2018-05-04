Fırat Aydınus ile Fenerbahçe'nin şaşırtan serisi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u konuk edeceği maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.
- 4.5.2018 16:46
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Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
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Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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