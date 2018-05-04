Fırat Aydınus ile Fenerbahçe'nin şaşırtan serisi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ile 'nin şaşırtan serisi

    <a href="/index/firat-aydinus?id=f81f21e9-0b10-45f3-8974-209b7f8c2751" class="" rel="tag">Fırat Aydınus</a> ile <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin şaşırtan serisi

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u konuk edeceği maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.

    1. 4.5.2018 16:46
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