Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , maçına hazırlanıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçına hazırlanıyor

    , 'in 32'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdü; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 4.5.2018 18:51
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