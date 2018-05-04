Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    - derbisi Avrupa basınında!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisi Avrupa basınında!

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilmesi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.

    1. 4.5.2018 10:53
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