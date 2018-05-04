Ziraat Türkiye Kupası'nda, daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı belirtilen Fenerbahçe-Akhisarspor finalinin tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre kupa finali 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."