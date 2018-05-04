Fenerbahçe Akhisarspor Türkiye Kupası Final maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Fenerbahçe ile TM Akhisar Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Akhisar ile Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmak için karşılaşacağı final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte dev finale dair ayrıntılar..
Ziraat Türkiye Kupası'nda, daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı belirtilen Fenerbahçe-Akhisarspor finalinin tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre kupa finali 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.
Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."
- 4.5.2018 15:08
- Güncelleme: 4.5.2018 15:13
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Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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