Fenerbahçe Akhisarspor Türkiye Kupası Final maçı ne zaman, saat kaçta? – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Akhisarspor Final maçı ne zaman, saat kaçta?

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Akhisarspor <a href="/index/turkiye-kupasi?id=883ec710-a64b-4c20-bbb5-e8b3bcc4bb10" class="" rel="tag">Türkiye Kupası</a> Final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Ziraat Final mücadelesinde ile TM Akhisar 'da kozlarını paylaşacak. Akhisar ile 'nin mutlu sona ulaşmak için karşılaşacağı final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte dev finale dair ayrıntılar..

    Ziraat 'nda, daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı belirtilen -Akhisarspor finalinin tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre kupa finali Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. 'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "Teleset Mobilya Akhisarspor ile 'nin karşı karşıya geleceği Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

    Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 2018 Perşembe günü yapılacak.

    Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."

    1. 4.5.2018 15:08
    2. Güncelleme: 4.5.2018 15:13
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