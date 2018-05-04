Aydınus’la karne zayıf – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Aydınus’la karne zayıf

    Aydınus’la karne zayıf
    F.Bahçe-Bursa yönetecek. Ancak Kanarya'nın, toplamda 27 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 yenilgi aldığı tecrübeli hakemle son dönemde kazanamıyor. Aydınus düdük çaldığı son 5 maçı da kazanamayıp 4 kırmızı kart gören Kanarya, tecrübeli hakemin yönettiği 'deki son 3 maçta ise 2 yenilgi aldı, 1 beraberlik elde etti.
    1. 4.5.2018
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