260 bin TL ve ‘bloke’ cezası – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    260 bin ve ‘bloke’ cezası

    260 bin TL ve ‘bloke’ cezası
    , Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan lig maçında 'taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı' nedeni ile 'ye ağır fatura kesti! Sarı-lacivertli kulübe, eylemin bu sezon 10'uncu kez tekrarlanması nedeniyle 260 bin TL ceza kesilirken, kale arkası misafir tribününde yer alan seyircilerin kartları bir deplasman için bloke edildi.
    1. 4.5.2018
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