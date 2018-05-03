Potanın Kraliçeleri Hatay karşısında – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Potanın Kraliçeleri Hatay karşısında

    Potanın Kraliçeleri Hatay karşısında
    'ı 2-0'la geçen , Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisinde ilk maçta bugün Hatay BŞB karşısına çıkıyor. Antakya'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Yarı final serisi 5 karşılaşma üzerinden oynanacak ve 3 maç kazanan takım adını finale yazdıracak.
    1. 3.5.2018
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