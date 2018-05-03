Ozan Tufan gün sayıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gün sayıyor

    Ozan Tufan gün sayıyor
    F.Bahçe'de affedildikten sonra kulübeden bile çıkamayan , ayrılık için gün sayıyor. Sarı- lacivertli formayla en son 13 Aralık'ta 'nda 'a karşı oynayan 23 yaşındaki milli orta sahanın, sezon sonunda kesin olarak ayrılacağı bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan Ozan'ın İspanyol kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi.
    1. 3.5.2018
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