Nabil Dirar Bursa’ya hazır – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’ya hazır

    <a href="/index/nabil-dirar?id=29f207f2-1ba4-4c09-ad79-7567de07f22b" class="" rel="tag">Nabil Dirar</a> <a href="/index/bursa?id=0ac6b8eb-a526-4543-8afa-b3355430871a" class="" rel="tag">Bursa</a>’ya hazır
    Kanarya'nın ile oynadığı mücadelede sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 'ın karşılaşmasına hazır olacağı öğrenildi. Faslı yıldızın sağ arka adalesindeki sertleşmenin geçtiği ve kritik mücadelesinde oynamasında bir sakında bulunmadığı kaydedildi.
    1. 3.5.2018
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