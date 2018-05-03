Moussa Sow’a özel karşılama – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’a özel karşılama

    Moussa Sow’a özel karşılama
    Sarı-lacivertli taraftarlar, eski futbolcuları 'u bekliyor... Bu hafta karşılaşacakları 'un tecrübeli forvetine özel bir karşılama yapılacak. Yeşil- beyazlı takım sahaya çıktığında Senegalli yıldız tribünlere çağırılacak. Sow; 185 kez giydiği F.Bahçe formasıyla 75 kez fileleri sarsarken, 11 de asist yaptı. 11 kez de sarı kart gördü.
    1. 3.5.2018
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