Maç kampına girmediler! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kampına girmediler!

    Maç kampına girmediler!
    Sarı-lacivertliler maçlardan 1 gün önce son idmanı yapıp kampa giriyorlardı. Futbolcular dünkü çalışmanın ardından akşam kamp yapmadılar. Oyuncular, yaptıkları yorucu çalışmanın ardından evlerinin yolunu tuttular. 'nun 'ın tüm taleplerini reddetmesinin ardından futbolcular tesislerden ayrılarak evlerine gittiler.
    1. 3.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç kampına girmediler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN