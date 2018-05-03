Josef de Souza’ya yeni kontrat
Kanarya, sözleşmesi gelecek sezon sona edecek Brezilyalı yıldızdan çok memnun. 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerilecek
Fenerbahçe'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan Josef de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı. Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek. En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti.
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Josef de Souza’ya yeni kontrat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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