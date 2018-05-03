Josef de Souza’ya yeni kontrat – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    de Souza’ya yeni kontrat

    Josef de Souza’ya yeni kontrat

    Kanarya, sözleşmesi gelecek sezon sona edecek yıldızdan çok memnun. 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerilecek

    'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı. futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek. En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti.

    1. 3.5.2018
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