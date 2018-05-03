Gözler Kadıköy'de! Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Gözler Kadıköy'de! 'ı sahada bekleyecek

    Gözler Kadıköy'de! Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek

    bugün maç saati 20.30'da sahada olacak. Rakibi maça çıkmazsa hükmen kazanacak

    Türkiye bir süredir, ile arasında oynanan ve 57. dakikada hakem tarafından tatil edilen rövanşını konuşuyordu. Yönetim Kurulu, mücadelenin kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar verince Beşiktaş "Maça çıkmayacağız" açıklamasında bulunmuş, kararını KAP'a da bildirmişti. 'ın önceki gün yaptığı Tahkim başvurusu reddedildi. PEKİ şimdi F.Bahçe ne yapacak? Sarı-lacivertliler, Beşiktaş kararını değiştirmese bile Ülker Stadı'na gelecek. Statü gereği de çıkacak. Belli bir süre sahada bekledikten sonra Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesiyle derbi bir kez daha tatil edilecek. Federasyon bu kez maçı hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edecek.
    TFF' "Kaldığı yerden devam" kararı verince Beşiktaş "Biz sahaya çıkmayacağız" demişti.


    KALKAVAN ATANDI
    F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçı Mete Kalkavan tatil etmişti. TFF, 57. dakikadan itibaren tekrarına karar verilen karşılaşmaya yine Kalkavan'ı atadı. Kalkavan'ın yardımcıları ve maçın gözlemcisi değişmedi. Temsilciler ise değişti.

    FiNAL 9 MAYIS'TA DiYARBAKIR'DA
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmaması durumunda 2-2'nin rövanşında rakibini hükmen 3-0 mağlup etmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 9 'ta 'da oynanacak finalde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.

    1. 3.5.2018
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