Gözler Kadıköy'de! Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek
Fenerbahçe bugün maç saati 20.30'da sahada olacak. Rakibi maça çıkmazsa hükmen kazanacak
TFF' "Kaldığı yerden devam" kararı verince Beşiktaş "Biz sahaya çıkmayacağız" demişti.
KALKAVAN ATANDI
F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçı Mete Kalkavan tatil etmişti. TFF, 57. dakikadan itibaren tekrarına karar verilen karşılaşmaya yine Kalkavan'ı atadı. Kalkavan'ın yardımcıları ve maçın gözlemcisi değişmedi. Temsilciler ise değişti.
FiNAL 9 MAYIS'TA DiYARBAKIR'DA
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmaması durumunda 2-2'nin rövanşında rakibini hükmen 3-0 mağlup etmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Gözler Kadıköy'de! Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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