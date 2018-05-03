Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ye Ashley Young'dan yeşil ışık

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye Ashley Young'dan yeşil ışık

    Fenerbahçe'de transfer harekatı hızlı başladı.

    1. 3.5.2018 01:02
    2. Güncelleme: 3.5.2018 01:20
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