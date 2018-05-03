Aykut Kocaman’dan 11’e 10 idman – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’dan 11’e 10 idman

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>’dan 11’e 10 idman
    F.Bahçe , kupa rövanşı için takımı ilginç bir metodla çalıştırdı. Başarılı hoca, 57. dakikada tatil edilen karşılaşmasının o anki şartlarını antrenmana aynen yansıttı. Kocaman, maçta forma giyecek 11'in karşısına 10 kişilik bir kadro koydu. 33 dakikada yaşanacak tüm senaryoları denedi. Kocaman, öğrencilerine maç ciddiyetinde antrenman yaptırdı.
    1. 3.5.2018
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