Aatif, Karabük’ü gözüne kestirdi – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aatif, ’ü gözüne kestirdi

    Aatif, <a href="/index/karabuk?id=05f13612-65b7-409b-a45f-1dabcb34eb56" class="" rel="tag">Karabük</a>’ü gözüne kestirdi
    F.Bahçe'de son dönemde oynadığı futbolla takımın vazgeçilmezleri arasına giren 'nin, maçı öncesi yakın çevresine iddialı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Ligin sonuna doğru averajın önemli olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki yıldızın, " karşısında farklı bir skor almak için elimizden geleni yapacağız" dediği bildirildi.
    1. 3.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatif, ’ü gözüne kestirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN