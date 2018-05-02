Roberto Soldado: "Anlatılmaz yaşanır"
Soldado, Fenerbahçe’nin sadece bir futbol takımı değil, büyük bir spor kulübü olduğunu söylerken, “Eşsiz bir yerdeyim” dedi.
OLACAKLARI GÖRECEĞİZ
Beşiktaş'la yaşanan olaylar ve şampiyonluk yarışına da değinen İspanyol futbolcu, "Beşiktaş'la gerilim filmi gibi bir maç oynadık. Maç tatil edildi ve oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyoruz. Lig yarışı da nefes nefese gidiyor. Liderden üç puan gerideyiz ama rakibimiz takılabilir. Son ana kadar savaşacağız" dedi.
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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