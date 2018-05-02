Roberto Soldado: "Anlatılmaz yaşanır" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Anlatılmaz yaşanır"

    Roberto Soldado: "Anlatılmaz yaşanır"

    Soldado, ’nin sadece bir takımı değil, büyük bir spor kulübü olduğunu söylerken, “Eşsiz bir yerdeyim” dedi.

    , İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi... 32 yaşındaki golcü, "'nin sadece bir takımı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü ve her branşta dünya çapında başarıları var. Eşsiz bir yerdeyim, iyi ki burayı tercih etmişim" açıklamasını yaptı.

    OLACAKLARI GÖRECEĞİZ
    'la yaşanan olaylar ve şampiyonluk yarışına da değinen İspanyol futbolcu, "Beşiktaş'la gerilim filmi gibi bir maç oynadık. Maç tatil edildi ve oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyoruz. Lig yarışı da nefes nefese gidiyor. Liderden üç puan gerideyiz ama rakibimiz takılabilir. Son ana kadar savaşacağız" dedi.
    1. 2.5.2018
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